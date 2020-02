Payet menace de partir si l'équipe s'affaiblit

Dimitri Payet (32 ans) a rebondi sur les propos de son entraîneur, concernant les ambitions de l'OM. Il pourrait partir, si le projet ne tient plus la route.





"C'est assez clair dans ma tête l'attachement que j'ai au club. L'objectif est de ramener le club en Ligue des champions. Je rejoins le coach sur ce qui a été dit : se qualifier, c'est bien, la jouer c'est mieux. Si on n'a pas un effectif pour la jouer dans les bonnes conditions, je me poserai la question de savoir si je dois rester ou aller voir ailleurs", a déclaré le Réunionnais en conférence de presse, ce mardi.





"Lille n'a vendu qu'un joueur..."

"Si les autres joueurs pensent comme moi ? J'ai ma propre réflexion sur la question. Avec un effectif comme le notre, avec beaucoup de jeunes joueurs de qualité, ça va attirer les convoitises. Si c'est pour vendre nos meilleurs joueurs, ce sera compliqué de jouer la Ligue des champions. Lille n'a vendu qu'un joueur (Pépé) et celui-là manque beaucoup à cette équipe. Il ne suffit pas de grand-chose pour handicaper une équipe. Je me pose des questions là-dessus", a-t-il ajouté.



Jacques-Henri Eyraud ne rassure apparemment pas plus en interne qu'il ne le fait dans les médias, concernant l'OM Champions Project.