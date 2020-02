L'effectif en méforme physique ?

Selon un préparateur physique anonyme, interrogé par La Provence, il y a de quoi être inquiet pour l'OM.





"L'OM n'a plus le peps qu'il faut. L'équipe n'est pas terrible à ce niveau-là, mais aussi en termes d'explosivité. Après, tu ne peux pas être en surrégime tout le temps. Sanson et Rongier marquent le pas, mais Bordeaux (dimanche) était encore plus en dedans, avec des crampes en fin de match".



Marseille vient d'enchaîner deux nuls 0-0 en L1, contre Angers et Bordeaux. L'équipe, fatiguée, se déplace à Saint-Etienne demain, en L1, puis reçoit Toulouse, dimanche prochain, avant d'affronter Lyon, mercredi, en Coupe de France, puis Lille, le week-end suivant, en championnat.