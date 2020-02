Bernès dément la blessure de Thauvin

L'agent de l'Olympien a réagit, au micro de Canal, dans l'émission Late Football Club, à l'information révélée par la chaîne et selon laquelle Florian Thauvin avait une blessure au talon.





"Celui qui vous a donné cette info n'a pas dû faire beaucoup d'études de médecine. Il faut arrêter de donner des informations, surtout quand on parle du physique du joueur. Pourquoi parlez-vous de blessure au talon ? Si vous avez une information, essayez d'en parler au médecin de l'OM, avec Florian Thauvin ou avec moi. (...) Il y a eu une réunion il y a trois jours à Marseille avec les médecins de l'OM et le chirurgien qui a opéré Florian Thauvin. La cheville est en parfait état. Le chirurgien a donné son aval pour que le joueur reprenne son activité à l'extérieur, c'est-à-dire sur le terrain. Maintenant, c'est un problème physique. Regardez les exemples de joueurs qui ont repris trop tôt et qui se sont re-blessés. Pour Florian Thauvin, on ne veut pas de ça. Thauvin sur les terrains avant la fin de la saison ? Bien sûr qu'on va le revoir. Quand vous avez un temps d'arrêt, il y a des délais incompressibles pour préparer un joueur. (...) Le joueur travaille pour préparer sa reprise, c'est tout" a conclu Jean-Pierre Bernès.



Florian Thauvin devrait faire son retour sur les pelouses en mars.