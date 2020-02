ASSE-OM : Brisard officiera

L'OM se déplace à Saint-Etienne, demain soir, pour la 23e journée de L1.





C'est Jérôme Brisard qui a été désigné pour arbitrer la rencontre. Il a officié sur deux matchs de l'OM cette saison, contre Reims (0-2), lors de la 1e journée, et face à Strasbourg (2-0). L'arbitre de 33 ans sera accompagné de Benjamin Pages et de Nicolas Danos. Du côté de la VAR, ce sont Benoît Bastien et Abdelali Chaoui qui officieront.



L'OM reste sur deux matchs nuls 0-0 en L1, contre Angers et Bordeaux.