Dugarry : "Mandanda a su se remettre en question"

Sur RMC, Christophe Dugarry a félicité le portier de l'OM, auteur d'un bon match contre Bordeaux, dimanche soir.





"Je suis content car Mandanda est un bon garçon, qui a su se remettre au travail à son âge. Il a su se remettre en question et faire preuve d'humilité, il assume dans un environnement passionné mais qui est compliqué à gérer. On parle de la Payet-dépendance mais il y a encore une Mandanda-dépendance plus forte. Ce garçon est remarquable, en plus il est sympa, c'est le seul kiff de ce match."



Steve Mandanda est âgé de 34 ans.