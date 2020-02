Ménès cartonne l'OM et Bordeaux

Le consultant de Canal Pierre Ménès a été impitoyable sur son blog, à propos du match Bordeaux 0-0 OM, dimanche soir, en L1.





"On va faire court sur cette bouillie vue au Matmut Atlantique, un 0-0 effarant de faiblesse technique entre Bordeaux et Marseille. A un moment en seconde période, on avait l'impression d'assister à un match de quartier, avec des chandelles et deux équipes qui ne parvenaient à faire trois passes de suite. Minable. Mais bon, j'ai dû mal voir puisqu'à entendre les acteurs à la fin, tout le monde avait l'air content, tout le monde a trouvé que c'était un bon match. S'ils veulent continuer à nous prendre pour des truffes, c'est leur problème..."



Avec ce piètre nul, il est vrai, à Bordeaux, Marseille reste 2e de L1, avec 3 points d'avance sur Rennes, le 3e, et 9 points sur Lille, le 4e. L'opération est bonne, donc, d'un point de vue comptable.