Riolo est convaincu que l'OM finira dans les trois

Daniel Riolo ne pense pas que la série de matchs nuls empêchera l'OM de finir à l'une des places qualificatives pour la Ligue des Champions.





"Je continue de penser que cet OM va faire podium. Et plutôt tranquillement, car il y a l'état d'esprit et parce que c'est un peu plus brillant que les autres équipes, même si l'OM est très faible. Mais je suis content de voir l'OM comme ça, revigoré par rapport à l'année passée. Ils sont faibles, mais dans cette Ligue 1 très faible, ils arrivent à accrocher le podium. Surtout, il ne faut pas parler de l'année prochaine. Sinon, c'est mal de tête, vu que le club est dans une situation catastrophique au niveau financier. Restez tranquille, jouez cette saison, faites le podium. Une qualification en Ligue des Champions permettrait d'anticiper sur de l'oseille, que tu ne pourras pas dépenser certes, mais qui servira à rembourser. Là, il faut parler du présent. Marseille qui prend un point à Bordeaux, il faut juste faire de la compta, même si ce n'est pas terrible", a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC.



L'OM se déplacera à Saint-Etienne, mercredi, puis accueillera Toulouse, samedi 8 février.