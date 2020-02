Sanson : "Ce n'est pas dramatique"

Morgan Sanson (25 ans) s'est exprimé en zone mixte, après le nul concédé par l'OM à Bordeaux (0-0).





"Bordeaux a très bien analysé notre jeu et a su nous maîtriser, surtout en première mi-temps. En deuxième, on est revenu avec d'autres intentions, on a réussi à faire plus de jeu, à se créer plus de situations, a déclaré le milieu de terrain face aux micros des médias présents. On est surtout frustré de ne pas avoir su stopper la malédiction. On est dans une période où on se crée moins d'occasions que d'habitude, mais les matches vont s'enchaîner et j'espère qu'on va y remédier en repartant de l'avant mercredi à Saint-Étienne. Ce n'est pas dramatique, on prend quand même un point à l'extérieur, il faut continuer."



Le milieu de terrain, qui n'a touché que 30 ballons, est complètement passé à côté de son match et cumule les sorties médiatiques douteuses. Ce n'est "pas dramatique", mais il va peut-être falloir se bouger un peu.