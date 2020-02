Beye : "Quand Payet n'est pas bien..."

Habib Beye pense que l'OM dépend trop de son maître à jouer, Dimitri Payet (32 ans).





"Marseille est "Payet dépendant", cela a un côté pervers. Quand il n'est pas bien, personne ne prend ses responsabilités, a déclaré l'ancien capitaine marseillais au micro de Canal+. Il n'y a aucune verticalité dans le milieu de terrain, cela manque à l'OM. Globalement, quand on voit ce match, les deux entraîneurs n'ont pas appuyé sur les faiblesses adverses. On attend plus de l'OM, mais peut-être qu'il y a un peu de fatigue, ce qui explique aussi la qualité technique moyenne affichée par Marseille."



Pour rappel, le retour de Florian Thauvin, qui est censé apporter autant que Payet, est finalement prévu pour mars. Il devrait jouer moins d'une dizaine de matchs, cette saison.