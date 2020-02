Diawara se remémore son transfert à l'OM

Souleymane Diawara s'est remémoré sa signature à l'Olympique de Marseille, lors de l'été 2009.





"Si mon transfert de Bordeaux à l'OM avait été compliqué ? Oui, je crois que les supporters m'en veulent encore aujourd'hui. Comment avais-je vécu cette situation ? Au départ, ça m'avait touché parce que je ne comprenais pas. À l'époque, je me souviens que les dirigeants bordelais avaient augmenté tout le monde, Alou Diarra, Yoann Gourcuff... Il devait également y avoir Marouane Chamakh et moi, car ils disaient que l'on constituait la colonne vertébrale de l'équipe. J'ai vu que les internationaux français avaient été augmentés, mais pas Marouane et moi. C'est alors que l'OM m'a sollicité et l'OM, c'est l'OM. Ça ne se refuse pas !" a déclaré l'ancien défenseur lors d'un entretien accordé à La Provence.



Pour rappel, Diawara a ensuite défendu le maillot phocéen jusqu'en 2014. Il a joué 164 rencontres, à l'OM.