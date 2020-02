Koscielny : "C'est un bon point de pris"

Laurent Koscielny (34 ans) estime que le point du match nul était mérité entre Bordeaux et l'OM (0-0).





"C'est un bon point pris. On se crée des occasions pour marquer, mais sur la fin du match, on n'est pas à l'abri de se prendre une contre-attaque et de perdre ce match. Sur l'ensemble, le point est mérité pour les deux équipes. On sort avec beaucoup de certitudes dans note jeu, dans ce qu'on a produit, ce qu'on a donné et les efforts qu'on a faits. Il faut poursuivre sur tous les matchs, ce qui est le plus dur dans le football", a déclaré le défenseur en zone mixte.



Les Bordelais ont effectivement la fâcheuse habitude d'aborder la réception de l'OM comme une finale de coupe du monde. On espère notamment que l'accueil de Rennes sera le même, en mars prochain...