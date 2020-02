Sarr : "On aurait aimé progresser au classement"

Bouna Sarr (28 ans) n'est pas parvenu à rééditer le but inscrit face à Strasbourg, contre Bordeaux. Il a confié sa déception, après le nul concédé par l'OM.





"Le 0-0 est logique, on continue notre marche en avant. Je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux. C'était laborieux, même dans le dernier geste, on ne s'est pas procuré énormément d'occasions, a déclaré le Phocéen en zone mixte. Mais le plus important est de conserver cette deuxième place, même si on perd deux points. On aurait pu les prendre, mais au regard de la physionomie du match, on ne va pas cracher dans la soupe. Le partage de points est logique. Il y a un petit peu de déception, car on aurait aimé progresser au classement. On rejoue mercredi à Saint-Étienne, à nous de nous concentrer sur ce déplacement."



L'OM devra faire un résultat à Saint-Etienne, mercredi soir.