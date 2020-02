Paulo Sousa : "Mandanda est resté très concentré"

Bordeaux s'est arraché pour son match de l'année, face à l'OM (0-0). Paulo Sousa a confié son analyse de l'opposition, regrettant un manque d'efficacité.





"Il y a des regrets sur le résultat, le gardien adverse (Steve Mandanda) est resté très concentré et ne nous a pas laissés décrocher la victoire que nous méritions, a estimé l'entraîneur des Girondins, après le match. Notre équipe a tout bien fait en première période, on est restés mentalement concentrés, on a bien construit. En deuxième période, l'équipe a commencé à fatiguer et l'intensité n'a pas été la même, mais on a quand même eu des occasions importantes. Je suis très content, maintenant il faut être plus régulier."



Au classement, l'OM (43 points) ne compte plus que 3 points d'avance sur Rennes, qui est 3e. Bordeaux est très loin, à la 10e place (30 points).