Mandanda prend la défense de Benedetto

Steve Mandanda (34 ans) s'est exprimé sur le coup de moins bien de Dario Benedetto (29 ans).





"C'est quelqu'un qui a un bon état d'esprit, un état d'esprit collectif, insiste le gardien marseillais. Aujourd'hui, même s'il ne marque pas, il nous apporte énormément dans le jeu. On a besoin de lui et on ne le sent pas plus affecté que cela. Il a un énorme caractère et je suis persuadé qu'il va nous mettre des buts et surtout nous faire gagner des matchs", a déclaré le capitaine de l'OM en zone mixte.



Benedetto n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 21 décembre dernier.