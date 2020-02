Villas-Boas : "Mandanda est dans une grosse saison"

André Villas-Boas a livré son analyse du match Bordeaux-OM (0-0).





"Première mi-temps, on n'a pas bien joué. Il n'y a pas de grosse opportunité, pour nous, ils ont deux grosses opportunités. Deuxième mi-temps, un peu mieux. On a créé un peu plus d'occasions. C'est vrai qu'ils ont tapé la barre et qu'il y a eu cet arrêt incroyable. Steve est dans une super saison. Mais deuxième mi-temps, les deux équipes ont bien joué. Cela a été un bon match, les deux équipes pouvaient gagner le match. On cherchait notre but, et eux aussi. Ça fait plaisir de voir un match nul disputé. C'est vraiment dommage qu'on n'arrête pas cette série. Cela va continuer encore une fois, c'est pour cela qu'on est un peu tristes dans le vestiaire", a notamment déclaré le coach de l'OM au micro de Canal+.



L'OM tentera de faire mieux à Saint-Etienne, mercredi.