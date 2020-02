Mandanda : "Ce n'est pas un résultat négatif"

Steve Mandanda (34 ans) a livré son analyse du match nul obtenu par l'OM à Bordeaux. Il considère qu'il faut s'en satisfaire.





"Mon arrêt sur la tête de Pablo ? Ce genre de coup franc, en général, est légèrement dévié. Donc le but c'est d'être sur les appuis et de réagir le plus rapidement possible. Je suis proche de ma ligne pour gagner un maximum de temps. Ça me sourit, donc tant mieux", a déclaré le capitaine de l'OM au micro de Canal+.





"On est restés solidaires et on prend un point"

Il a apprécié l'état d'esprit collectif : "Ce sont ces genres de matchs qui ne sont pas simples, pour les gardiens. Costil, en face, n'a pas eu énormément de ballon, mais les a bien joués. On a eu aussi de la réussite, il ne faut pas l'oublier, entre ce but qui est annulé et la barre, donc il y a des soirs où il faut savoir se contenter de ce genre de résultat. Ce n'est pas un résultat négatif. Il y a eu énormément de fatigue, aujourd'hui. On n'a pas pu faire ce qu'on souhaitait faire. Mais on est restés solidaires et on prend un point. Pour moi, c'est bien."



L'OM jouera à Saint-Etienne, mercredi (21h00).