Sanson admet que les joueurs avaient lâché Garcia

Morgan Sanson (25 ans) a avoué que les joueurs de l'OM avaient lâché Rudi Garcia, la saison passée.





"L'arrivée du coach a changé beaucoup de choses, ça m'a donné beaucoup plus de liberté et de confiance. Je suis reparti sur des bases saines", a expliqué le milieu de terrain dans les colonnes du Parisien. Il a admis que les joueurs avaient lâché Rudi Garcia, en 2018-2019 : "La saison écoulée, il y a pu avoir avec lui une perte de confiance. Consciente ou pas. Il m'est arrivé parfois d'être bon à l'entraînement et de ne pas jouer. Après, je ne vais pas ressasser le passé. Il y a eu une cassure et ça a influé sur les performances collectives. Le groupe avait-il lâché Rudi Garcia ? Oui."



L'OM paie très cher cette saison 2018-2019, et en particulier le manque de lucidité et de réaction du président Jacques-Henri Eyraud, dans une situation qui en exigeait.