Papin : "Bordeaux-OM ? On peut parler de malédiction, oui"

Cette saison, Bordeaux en fait des tonnes sur son invincibilité face à l'OM, à domicile. Son site officiel a interrogé Jean-Pierre Papin, sur le sujet.





"On est obligé d'en parler de ce genre de choses, parce que c'est des faits qui sont là. On peut parler de malédiction, oui", a déclaré l'ancien Ballon d'Or. Il se rappelle que les retrouvailles avec l'OM ne s'étaient pas vraiment bien passées, lorsqu'il a choisi de revêtir le maillot des Girondins : "Pour mon premier Bordeaux-Marseille comme bordelais, j'ai joué 40 minutes et je suis parti à l'hôpital Pellegrin, pour me faire recoudre. Je me souviens du coup de poing de Xavier Gravelaine. On a très vite mené 2 et 3-0, et il y a une petite altercation avec Gravelaine, au milieu du terrain, donc je lui dis que ce n'est pas, car il joue à Marseille qu'une troisième épaule va lui pousser. J'ai pris une droite : arcade complètement ouverte, je suis parti à Pellegrin après avoir joué 40 minutes, et finalement on a gagné 4 à 0."





"Bordeaux est une terre très hostile pour les Marseillais"

JPP croit vraiment à une malédiction : "Bordeaux est une terre très hostile pour les Marseillais. Ils ont vraiment du mal à montrer ce qu'ils sont capables de faire. Même l'année dernière (2-0), pour la première de Paulo Sousa, quand Bordeaux n'avait pas gagné pendant je ne sais combien de matches, le seul match qu'ils ont gagné c'était celui-là. Donc c'est bizarre, c'est bizarre."



Papin a porté le maillot bordelais de 1996 à 1998.