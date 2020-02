Rothen : "Je pense que Thauvin va revenir assez vite"

Jérôme Rothen a donné quelques précisions sur le retour de blessure de Florian Thauvin (26 ans). Il pense que le plus difficile est passé.





"Ce genre de blessures, ce n'est pas un arrêt de cinq mois et tu récupères ton niveau cinq mois après. Il y a des organismes, ça va plus vite, déjà dans la tête. Je suis assez proche de Flo, il a vraiment envie de revenir. Il a une conscience professionnelle au top, au maximum. Il fait tout pour revenir au plus vite. Bon, là, il y a un petit retard, mais ce n'est rien comparé à ce qu'il a vécu avant. Il y a plein de choses qui se passent dans sa vie privée aussi. Mais je pense qu'il va tout lâcher et il va revenir assez vite !" a déclaré le consultant au micro de RMC.



Pour rappel, le milieu offensif de l'OM devrait retrouver les terrains début mars.