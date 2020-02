Garcia : "Ce communiqué est logique et de bon sens"

Le communiqué de Lyon de vendredi, sur la date du match contre l'OM, correspondait à du Rudi Garcia tout craché. Il l'a bien sûr validé, en conférence de presse.





"Au sujet du communiqué de la veille ? Tout ce qui est logique et de bon sens, je suis pour. Et ce communiqué est logique et de bon sens. Mes dirigeants s'occupent de cela. Si on doit jouer mercredi on se présentera", a lâché le technicien lyonnais face aux médias. Pour rappel, le club lyonnais demandait à la FFF que le match de coupe de France Lyon-OM soit joué le jeudi 13 février, plutôt que le mercredi 12, pour que son équipe dispose de quatre jours pour le préparer (et elle n'aurait en conséquence plus que trois jours pour préparer le match suivant...).



L'entraîneur faisait le même type de remarque rageuse sur le calendrier, lorsqu'il était sur le banc phocéen.