2018-2019 : l'énorme déficit de l'OM est connu

L'OM a communiqué son déficit, pour la saison 2018-2019. Il est colossal.





La publication du bilan de la holding Eric Soccer met en avant une perte de 91,5 millions d'euros, pour l'exercice qui s'est terminé en juin 2019. Le déficit est donc plus important que celui de la saison précédente (78,5 millions d'euros). Et d'après les informations obtenues par L'Équipe, les prévisions les plus optimistes, pour 2019-2020, font état d'un déficit à venir de 60 millions d'euros. Les dirigeants doivent donc trouver 30 millions d'ici le 30 juin, pour se conformer aux exigences du fair-play financier, sous peine que l'OM soit sanctionné.



On comprend dès lors un peu mieux pourquoi Jacques-Henri Eyraud ne fanfaronne plus, depuis le printemps dernier. Car les résultats sportifs associés à cet énorme déficit ont été catastrophiques. Rudi Garcia, qui a été prolongé et soutenu jusqu'au bout par son président, a fait vivre l'une des plus calamiteuses de l'histoire de l'OM, compte tenu des moyens engagés.