MacHardy : "Ce match est plus important pour les Bordelais"

Jonatan MacHardy s'est exprimé sur l'opposition à venir entre Bordeaux et l'OM. Il pense que la rivalité est devenue plus importante pour les Girondins que pour les Marseillais. Il estime aussi que Rennes a mis la pression sur l'équipe d'André Villas-Boas.





"Ce qui peut jouer en faveur de Marseille, et c'est marrant d'ailleurs, c'est que Bordeaux était parti en cacahuètes et a commencé une série catastrophique après sa défaite sur le terrain de l'OM. Ils ont gagné à Nantes pour l'arrêter, mais le départ d'Aurélien Tchoaméni à Monaco est une vraie perte et la greffe de Rémi Oudin, j'ai des doutes... Donc s'il y a bien une année où on peut gagner là-bas, enfin, c'est la bonne. Mais attention, on le dit depuis 40 ans, a rappelé le journaliste sur les ondes de RMC. Même quand Bordeaux était au fond du seau, ils n'ont pas perdu contre l'OM, et je me souviens aussi de l'année sous Marcelo Bielsa, en 2015, où on se fait voler par l'arbitre."





"A Marseille les joueurs n'en parlaient pas"

Et de poursuivre : "Ce match, il est quand même particulier, tellement hors du temps, avec une ambiance particulière, à Bordeaux, que c'est imprévisible. Mais là, vu que Rennes a gagné à Nantes, hier, ça met une petite dose de sel en plus, car l'OM doit défendre sa 2e place. Alors la victoire est impérative. Après, j'ai l'impression que ce match est plus important pour les Bordelais que pour les Marseillais, car à Bordeaux Costil en a parlé il y a trois semaines alors qu'à Marseille les joueurs n'en parlaient pas."



Pour rappel, le stade Rennais est revenu à deux points des Phocéens, au classement de Ligue 1.