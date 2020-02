Moati pense que l'OM sera favori contre Lyon

Etienne Moati considère que les Marseillais peuvent sortir les Lyonnais, malgré le désavantage du terrain, en coupe de France.





"On pouvait penser que l'effectif lyonnais était meilleur que celui marseillais au début de la saison. Mais je n'ai plus du tout cette impression, a estimé le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe. Au niveau de ce qu'on voit avec les recrues marseillaises, c'est absolument remarquable. Rongier a stabilisé le milieu de terrain. À Marseille, c'est plus cohérent et il y a un jeu collectif même si Lyon est sur des victoires consécutives, je trouve qu'on ne voit pas grand-chose. Avec la haine que les Marseillais ont envers Rudi Garcia, je me dis que pour tout cela, l'OM sera favori de ce match."



À noter que les Lyonnais ont quand même investi 38 millions d'euros pour se renforcer, cet hiver. Et ils avaient déjà mis 88 millions d'euros sur la table pour recruter, l'été dernier. Malgré les immenses ambitions de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, l'OM n'a jamais investi autant, depuis 2016.