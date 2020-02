CdF : Aulas pense que l'OM est favorisé contre Lyon

Jean-Michel Aulas va faire appel devant la commission supérieure d'appel de la FFF pour déplacer le match Lyon-OM (coupe de France).





Le président de Lyon a réagi au sujet de la programmation du quart de finale de la coupe de France, Lyon-OM. Il estime que son club est lésé, que l'OM est avantagé : "Cette rencontre intervient seulement trois jours après un déplacement majeur pour l'OL à Paris en Ligue 1 qui impose à l'équipe un retour tardif lundi matin à Lyon. L'OL se sent d'autant plus lésé dans cette décision que Marseille, en recevant Toulouse le samedi après-midi, bénéficiera donc d'un jour de repos supplémentaire. Il serait plus logique et équitable de programmer cette rencontre le jeudi soir, comme celle opposant Épinal à Saint-Etienne, d'autant que Marseille, comme l'OL, disputera son match de L1 le dimanche 16 février. Il est donc regrettable qu'une compétition aussi valorisante se trouve impactée sur le plan de l'image par une décision visiblement imposée par les diffuseurs de TV en favorisant l'une des deux équipes, l'Olympique de Marseille au détriment de l'Olympique Lyonnais. L'OL disputera à cette occasion son 11e match depuis le 4 janvier, soit en 40 jours, ce qui traduit l'incohérence d'une telle décision." Et de conclure : "L'Olympique Lyonnais informe qu'il se voit obligé de faire appel devant la commission supérieure d'appel de la FFF, et ce dans l'intérêt supérieur du football français et dans la préservation de l'image de la Coupe de France."



Des arguments qui, s'ils sont prononcés par le président lyonnais, ressemblent beaucoup à ceux proférés par son entraîneur, Rudi Garcia, lorsqu'il était à l'OM. Rares étaient ceux qui les comprenaient : si la rencontre se joue jeudi, Lyon n'aura plus que trois jours pour préparer son match contre Strasbourg...