Paulo Sousa : "On fera tout pour essayer de rendre fiers nos fans"

En conférence de presse, Paulo Sousa a évoqué le mercato hivernal bordelais, lequel serait terminé. Il a aussi parlé du choc à venir contre l'OM.





"Hier Eduardo (Macia, directeur du football) m'a appelé à 23h35 pour me dire que l'équipe ne sera pas renforcée. Un joueur comme Aurélien a été vendu, d'autres sont partis pour réduire le volume salarial. Il a tout fait pour renforcer l'équipe, mais ce n'est pas possible. Je le remercie pour son travail. Je ne peux pas contrôler. On doit se concentrer sur les joueurs qui sont là. J'ai beaucoup de respect pour mes joueurs qui travaillent pour gagner et rendre nos supporters très fiers", a expliqué le technicien portugais face aux journalistes.





"Marseille est favori"

Et de poursuivre sur l'OM : "Marseille est favori, a plus de qualité, mais je dois donner beaucoup de respect à mes joueurs qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec des équipes plus fortes. André (Villas-Boas) a fait un magnifique travail pour donner de la stabilité, surtout émotionnelle, à ses joueurs." Il n'a pas oublié la victoire de la saison passée, face à l'équipe de Rudi Garcia : "C'est toujours excitant de travailler dans les meilleures conditions. Quand je ne les ai pas, je me concentre sur tout ce que je peux contrôler. C'est un match qui a beaucoup d'importance, qui a un côté émotionnel, surtout pour nos supporters, dans la ville. On fera tout pour essayer de les rendre fiers."



Pour rappel, la préfecture de Gironde a mentionné la série d'invincibilité bordelaise sur ses terres pour justifier l'interdiction de déplacement de la majorité des fans phocéens.