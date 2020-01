Villas-Boas veut gagner à Bordeaux

André Villas-Boas s'est exprimé sur la longue période sans victoire de l'OM à Bordeaux. Il espère que son équipe va changer les choses, dimanche.





"C'est vrai que l'OM ne gagne plus à Bordeaux et que c'est une demande faite aux entraîneurs de l'OM. On a envie et on peut utiliser cela comme motivation. On se sent bien en championnat et en coupe. Bordeaux va mieux sur le plan tactique et a retrouvé la victoire. C'est une équipe motivée que nous allons affronter et nous devons gagner, c'est une obligation", a expliqué le Portugais face aux médias, ce vendredi. Et d'ajouter : "C'est un gros match et tout peut se passer à la fin. Je suis curieux de voir l'OM se focaliser sur ce match comme le match de l'année. J'ai compris que tous les matchs de l'OM étaient importants pour nos adversaires."





"Cela dépendra du match"

AVB pense que les Girondins sont dans une phase positive : "On va utiliser comme motivation cette série sans victoire à Bordeaux. Nous sommes dans une bonne dynamique. Nous devons être très attentifs, car leur victoire à Nantes leur a fait du bien. Mais je veux surtout poursuivre notre bon parcours et arriver à la fin du mois de février dans une situation confortable." Il ne sait pas à quel type de match s'attendre : "Je ne sais pas. J'espère que l'on pourra ouvrir une bouteille de champagne entre nous à la fin du match... Je ne sais pas. Cela dépendra du match, des joueurs. Paulo Sousa et moi faisons notre travail. Un point à Bordeaux, je suis pragmatique, cela m'intéresse aussi."



L'an passé, les Marseillais s'étaient inclinés 0-2, avec un penalty oublié en première période, suite à une main bordelaise. L'arbitre en avait en revanche sifflé un autre après une main phocéenne, qui avait permis aux Girondins de prendre l'avantage.