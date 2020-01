Villas-Boas annonce une mauvaise nouvelle avec Thauvin

André Villas-Boas s'est exprimé sur le retour de Florian Thauvin (26 ans). Il a révélé que le staff médical de l'OM et le chirurgien du joueur étaient en désaccord : le retour du milieu offensif est repoussé d'un mois.





"Il manque à tout le monde, pas seulement à Sakai, pour donner un plus dans la créativité et la finition, a déclaré l'entraîneur portugais en conférence de presse. Le chirurgien a une opinion contraire à la nôtre et veut être plus patient que le staff de l'OM. C'est lui qui reste l'expert. On voudrait accélérer, mais le chirurgien ne veut pas. Thauvin ne reviendra pas avant début mars. C'est déjà une défaite pour nous. On verra si Florian Thauvin veut pousser un peu plus, mais c'était une journée un peu négative pour nous hier. On va être patient."





"Je ne peux pas contredire un chirurgien"

"Il a été opéré en octobre. Ensuite cela a été plus difficile au niveau du cartilage et du talon. Je ne peux pas contredire un chirurgien. Après c'est aussi au joueur de donner son sentiment. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le joueur qui souhaite aussi revenir pour l'Euro. On va respecter le timing médical, mais c'est un retard de vingt jours environ", a-t-il ajouté.



Pour un nettoyage de cartilage, l'indisponibilité paraît effectivement très longue...