Sarr : "On sait de quoi on est capable"

Bouna Sarr (28 ans) s'est exprimé sur la rencontre à venir entre Bordeaux et l'OM. Il pense que les Phocéens doivent être ambitieux.





Le latéral ne veut pas trop en faire avec la "malédiction" : "On en a déjà parlé, mais ce n'est pas une fixation. On n'a pas besoin de le répéter pour en prendre conscience. Ce serait une belle victoire dimanche." Il concède que le groupe n'a pas eu beaucoup de temps pour analyser le jeu bordelais : "On n'a pas trop pu préparer le match contre Bordeaux, mais on sait ce que le coach attend de nous. On est confiant et on sait de quoi on est capable."





"On a un statut à faire valoir"

Le défenseur se veut optimiste pour la suite de la saison : "Je suis confiant et on doit l'être. On a un statut à faire valoir. On sera attendu lors de nos quatre prochains déplacements. On est capable de faire une bonne série", a-t-il ajouté.



Pour rappel, les Marseillais iront à Saint-Etienne, trois jours après avoir affronté les Girondins.