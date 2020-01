Le supporter qui a menacé JHE de mort en garde à vue

Le twitto qui a menacé Jacques-Henri Eyraud de mort, derrière un pseudo, a été placé en garde à vue.





Selon La Provence, la police a retrouvé facilement la trace du dénommé "Petit Bambou", suite aux menaces proférées contre le président de l'OM. Il a été placé en garde à vue et a plaidé "l'effet de meute" pour avoir publié le message suivant, absolument inadmissible : "Qui est chaud ? On peut aller à La Commanderie, attendre que JHE sorte. On le suit, on le bloque, on lui met un sac sur la tête, du scotch sur la bouche, on lui met trois balles dans la tête et on le noie au large avec 50 kilos de chaînes aux pieds."



S'il avait ensuite présenté ses excuses "à la personne concernée si elle a pris ma colère au 1er degré", il risque désormais cinq ans de prison et 45 000 euros d'amende et pourrait bien faire un exemple.