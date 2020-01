Garcia : "On va tout faire pour aller en demi-finale"

Rudi Garcia a réagi au tirage au sort de la coupe de France. Lyon accueillera l'OM, en demi-finale.





"C'est chez nous, c'est très bien. Cela va être un gros match. On va tout faire pour aller en demi-finale, mais on va faire les choses dans l'ordre. Le groupe a répondu à mon attente, c'est bien, il y a vraiment une cohésion et un niveau de performance qui reste malgré le turn-over", a déclaré le technicien rhodanien au micro d'Eurosport.



L'ex-entraîneur phocéen s'était copieusement fait siffler par le public phocéen, lors de la rencontre aller, au Stade Orange Vélodrome.