Garétier a fixé quatre défis à Villas-Boas

Geoffroy Garétier a expliqué comment André Villas-Boas devait s'y prendre pour obtenir sa statue devant le stade Orange Vélodrome.





"On a fixé quatre défis pour Villas-Boas. Le premier, ce sera dimanche soir, aller gagner à Bordeaux pour la première fois depuis 42 ans. Deuxième défi, atteindre la finale et gagner la Coupe de France pour la première fois depuis 1989. Marseille était jadis une équipe de coupes, aujourd'hui c'est le PSG. Troisième défi, c'est terminer sur le podium de Ligue 1 pour la première fois depuis 2013. Enfin, quatrième défi, peut-être le plus difficile, c'est gagner un Clasico pour la première fois depuis Didier Deschamps (27 novembre 2011). Si jamais Villas-Boas ne réalise ne serait-ce que la moitié de ces quatre défis, il entrera dans la légende de l'OM. Il aura sa statue devant le Vélodrome", a lâché le journaliste de Canal+.



Rendez-vous dimanche soir pour le premier challenge...