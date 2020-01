Amavi : "AVB nous donne envie d'aller au front pour lui"

Jordan Amavi (25 ans) s'est exprimé sur sa relation avec André Villas-Boas. Les Phocéens sont prêts à aller à la guerre pour leur coach.





"C'est vrai qu'après ce fameux match contre Rennes, il est allé au feu pour moi, ça m'a beaucoup touché. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup parlé aussi, et quand un coach te montre qu'il a confiance en toi comme ça, il faut lui rendre au maximum sur le terrain, c'est ce que j'essaye de faire", a déclaré le défenseur lors d'un entretien accordé à RMC.





"Humainement, c'est quelqu'un de super"

Et de poursuivre : "Quand il nous parle, il y a ce truc qui nous donne envie d'aller au front pour lui. Il nous parle avec le coeur, et c'est ce qui fait la différence. Ce qu'il a fait avec moi je pense qu'il l'aurait fait avec n'importe quel autre joueur. Humainement c'est quelqu'un de super. Il est naturel et c'est ça qui nous touche, qui nous donne envie d'aller au charbon." Il apprécie particulièrement la sincérité du Portugais : "Quand il a quelque chose à dire, il le dit, avec le coeur, avec ses mots, il dit ce qu'il pense et ne prend pas de pincettes. Tu sens que c'est sincère."



Amavi paraît avoir retrouvé son meilleur niveau, mais le plus difficile reste à venir, cette saison. Aux Marseillais de rester concentrés et de ne pas se voir trop beaux.