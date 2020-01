Une victoire de l'OM à Bordeaux ? Fargeon répond

Philippe Fargeon, ancien attaquant bordelais, pense que cet OM est capable d'aller l'emporter en Gironde.





"Si Marseille peut briser la malédiction ? Cette saison, oui. Il y a quelques semaines on voyait Bordeaux en difficulté et Marseille en pleine forme. On se disait que c'était peut-être l'année. Entre temps, on a eu un Marseille un peu en difficulté contre Angers, un Bordeaux qui s'est repris contre Nantes. Marseille a gagné contre Strasbourg en coupe de France. Marseille arrive avec des armes, a trouvé un équilibre dans son jeu. À nous de faire en sorte qu'ils ne viennent pas s'imposer à Bordeaux. Ça va être un match assez passionnant. On espère que ce ne sera pas celui de la défaite", a déclaré le natif d'Ambilly.





"C'est le dernier qu'il nous reste"

Fargeon concède qu'il s'agit du dernier match intéressant pour Bordeaux : "C'est un match que je ne rate jamais. C'est le dernier qu'il nous reste. Avant il y avait les derbies, Toulouse, Nantes qui étaient des matches importants. Aujourd'hui, à part le Paris Saint-Germain qui vient en tant qu'ogre de ce championnat... Tant qu'on continuera comme ça à ne pas perdre contre eux, ce sera le match le plus suivi", a-t-il ajouté.



On est désormais loin des duels Tapie-Bez. Espérons néanmoins que les Phocéens en voudront autant que leurs adversaires, dimanche soir.