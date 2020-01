Henrique veut "chambrer les Marseillais un an de plus"

Carlos Henrique (36 ans), ancien bordelais, s'est exprimé sur le match à venir entre les Girondins et l'OM. Il espère pouvoir continuer à "chambrer" les Phocéens.





"C'est un match à gagner, surtout quand on porte un maillot comme ça. Le jour du match, il faut qu'on rentre sur le terrain et ça ne doit pas être facile pour Marseille. Il faut que les joueurs incarnent cette manière, cette rivalité. Qu'ils ne représentent pas seulement les Girondins, mais aussi une grande ville. Les supporters sont là pour encourager l'équipe et il ne faut pas perdre un match comme ça. Il faut vraiment représenter les supporters sur le terrain ! J'espère que ce sera un très bon match et qu'on pourra encore chambrer les Marseillais un an de plus ! Je suivrai ça depuis le Brésil", a déclaré le défenseur lors d'un entretien accordé à Gold FM.



Les Bordelais parlent décidément beaucoup, à l'approche de la rencontre. Espérons que les hommes d'André Villas-Boas se nourriront de leurs paroles.