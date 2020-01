Bordeaux-OM : une vieille connaissance au sifflet

La rencontre Bordeaux-OM (22e journée de Ligue 1) sera dirigée par Ruddy Buquet.





Ruddy Buquet sera au sifflet, dimanche soir (21h00). Il sera assisté de Julien Pacelli et Guillaume Debart, sur les touches, et de Bartolomeu Varela Teles, dans le rôle du quatrième arbitre. Leonard Thomas et Alexandre Castro seront à la vidéo.



Pour rappel, Buquet avait arbitré OM-Lyon (2-3), en 2017-2018, avec un hors-jeu imaginaire de Kostas Mitroglou qui avait coûté la Ligue des Champions à Marseille. On espère qu'il sera très bon, en Gironde.