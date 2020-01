Kamara : "Sarr ? J'avais un peu plus peur sur la finition"

Boubacar Kamara (20 ans) a marqué le troisième but de l'OM, face à Strasbourg (3-1). Il admet que la coupe de France est devenue un objectif pour les Phocéens et avoue avoir un peu taquiné Bouna Sarr (27 ans), suite à son but.





"La coupe de France est l'un de nos objectifs. Peu importe le tirage maintenant...", a lâché le milieu défensif face aux médias, en zone mixte. Il a également évoqué le but de son partenaire Sarr : "Bouna est parti de loin. À l'entraînement, il fait ce genre de truc. Il l'a réussi en match. On l'a un peu chambré. Quand il est parti, les défenseurs ne pouvaient plus le toucher sinon il y avait faute. J'avais un peu plus peur sur la finition (rires), mais il a mis une bonne frappe du pied gauche, imparable !"



Kamara a inscrit son deuxième but de la saison, après celui mis contre... Strasbourg, en octobre.