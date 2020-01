Lopez : "Nous sommes Payet-dépendants"

Maxime Lopez (22 ans) admet que l'OM s'en sort beaucoup mieux quand Dimitri Payet (32 ans) est sur la pelouse.





"On veut jouer cette coupe de France à fond, il peut y avoir un trophée si on va au bout. On en a tous envie, encore plus moi qui suis d'ici ! On y pense, mais on a le temps... Le retour de Dimitri nous a fait du bien, on ne va pas se voiler la Face : comme le coach l'a dit, nous sommes Payet-dépendants. Samedi, ce n'était pas mon meilleur match, il fallait vite passer à autre chose...Bouna a mis un but magnifique, un top-but, je suis content pour lui !" a déclaré le milieu de terrain en zone mixte, mercredi soir.



Payet a marqué 10 buts et délivré 4 passes décisives en 20 apparitions, depuis le début de la saison.