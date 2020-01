Laurey : "Je trouve qu'on n'a pas à rougir de notre match"

Thierry Laurey a donné son sentiment sur l'élimination concédée par Strasbourg face à l'OM (1-3). Il pointe un relâchement en fin de première période.





"J'avais dit qu'on pouvait passer "sur un malentendu". Quelquefois quand tu sors en boîte le week-end, tu rentres tout seul. Mais ce soir ce n'est pas "sur un malentendu", car à un moment donné, on pouvait penser qu'on allait revenir, a déclaré le technicien alsacien après la rencontre. On a eu des occasions, on ne les a pas saisies. Mais on n'a pas à rougir, je n'ai rien à reprocher au niveau de l'état d'esprit, sauf un quart d'heure où on a baissé la garde. Ce relâchement a permis à Bouna Sarr de réaliser ce slalom magnifique, et à 1-0 ce n'est plus le même match."





"Il y a des jours où tout vous sourit..."

Il accuse également le manque de réussite : "C'est l'histoire d'un match, il y a des jours où tout vous sourit, et ce n'était pas le cas. Mais je trouve qu'on n'a pas à rougir de notre match. Non, je n'ai aucun regret d'avoir commencé avec Thomasson. On a beaucoup de matches à jouer, j'ai un effectif réduit, beaucoup de joueurs en reprise ou blessés, d'autres malades... Ce n'est pas ça qui fait qu'on est éliminé, on avait onze joueurs sur le terrain."



Strasbourg et l'OM se recroiseront le 2 mai prochain, en Ligue 1, au stade de la Meinau.