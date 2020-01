Payet : "On a eu un peu plus de réussite"

Dimitri Payet (32 ans) a donné son sentiment sur la victoire obtenue par l'OM contre Strasbourg (3-1), lors des huitièmes de finale de la coupe de France.





"Je pense que sur le dernier match, il nous a manqué le but. Il y a eu des occasions, on a manqué dans le dernier geste. Ce soir, on a eu un peu plus de réussite, à l'image de ce but de Bouna, qui vient d'ailleurs. Après on a un penalty et on marque sur un contre en fin de match. On a su mettre ce troisième but, malgré une grosse pression de Strasbourg. On a réussi à être solide. On a fait un match plus en adéquation avec ce qu'on sait faire", a déclaré le milieu offensif phocéen.



Payet totalise 10 buts et 4 passes décisives en 20 matchs, cette saison.