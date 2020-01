Halilhodzic : "Sakai ne peut pas toujours être au top"

Vahid Halilhodzic ne comprend pas les critiques dont est l'objet Hiroki Sakai (29 ans), ces dernières semaines, à l'OM.





"C'est un garçon exemplaire. Il est même trop gentil. Il est extraordinaire dans son travail quotidien, sa discipline. Il a tout de même besoin d'être plus méchant. Il doit aussi être plus précis et plus surprenant dans la dernière passe. J'aimerais bien qu'il rentre à l'intérieur lors de ses montées et qu'il pense à frapper", a déclaré le Bosnien dans les colonnes de La Provence. Et de poursuivre : "Il ne peut pas toujours être au top. Il n'a pas coûté beaucoup d'argent et a beaucoup donné au club. Mais ce n'est pas une machine, il peut connaître une baisse de régime. C'est dégueulasse de critiquer quelqu'un comme lui, qui est aussi gentil."



Sakai paraît effectivement connaître des difficultés, ces dernières semaines.