Riolo ne croit pas que Garcia va faire progresser Lyon, mais...

Daniel Riolo ne pense pas que Rudi Garcia va faire franchir un palier au onze lyonnais. Il considère même que l'ancien coach de l'OM est un niveau en dessous de Bruno Genesio.





"Après les évènements de Leipzig, le club est redevenu calme. Le contexte s'est apaisé. C'est très important. Que Rudi Garcia profite de tout cela, très bien. Mais dans le jeu, il n'y a rien de mieux, a estimé le journaliste sur les ondes de RMC. La remontée au classement est naturelle, compte tenu de la qualité des joueurs. Pour le podium, ça va aussi dépendre de Rennes. Mais oui, c'est possible pour Lyon. En plus, Lyon est habitué à ces remontées. Et peu importe l'homme sur le banc. Pour moi, Rudi Garcia, c'est d'ailleurs en dessous de Genesio. Donc si Aulas le garde au-delà de cette année, il n'y aura pas de progression à Lyon. Ça restera un club normal, si la Ligue des Champions est là. Je crois en Lyon pour le Top 3. Mais Lyon ne peut pas être en dehors du podium. Ce serait un échec retentissant."



Au classement de Ligue 1, Lyon (5e) est à dix points de l'OM (2e).