Lions : "Lyon est le principal rival de l'OM"

Bernard Lions pense que Lyon est le principal concurrent de l'OM, pour la 3e place.





"Lyon principal rival de l'OM pour le podium ? Je suis d'accord avec Villas-Boas, a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe. Car il ne faut pas compter sur une grosse écurie comme Monaco. Lille, on sent que c'est un petit peu compliqué en interne et que d'ici à la fin du mercato d'hiver, ils risquent de se délester d'au moins un ou deux joueurs cadres. Il reste donc Lyon, qui a une force de frappe en termes financiers. En plus, Lyon a l'historique et l'effectif pour revenir sur Marseille, même si dix points de retard, ça fait beaucoup. Mais il y a un Lyon-OM qui se profile. Après, je mettrais une petite piécette sur une équipe comme Montpellier, qui est l'une des plus belles formations de L1."