Ben Arfa évoluera en Liga (Officiel)

Hatem Ben Arfa (32 ans) a signé un contrat avec le Real Valladolid, ce mardi.





L'ancien joueur de l'OM a paraphé un bail portant jusqu'à la fin de la saison : "Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que je suis venu ici. Je voulais rejoindre l'Espagne, la Liga. Après, j'ai senti que le club me voulait vraiment, il m'a montré beaucoup d'intérêt. Je sais qu'ils ont un projet de faire grandir le club. Pour moi, c'était un choix facile à faire. Il y avait tout pour que je choisisse Valladolid", a-t-il indiqué. Et il semblait affûté, à côté de l'ancien attaquant Ronaldo : "Je m'entraîne pratiquement tous les jours. J'avais un rythme de professionnel. J'ai beaucoup travaillé pour être prêt. Je me sens bien dans mon corps et dans ma tête."



HBA n'a plus joué la moindre rencontre depuis mai 2019. A 32 ans, il ne devrait pas être évident pour lui de retrouver son coup de rein.