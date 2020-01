Villas-Boas explique la méforme de Benedetto

Dario Benedetto est moins en forme ces dernières semaines, à la pointe de l'attaque de l'OM.





Mais selon son coach, il n'y a pas de quoi s'alarmer : "Si je suis inquiet pour Benedetto ? Non. Il a joué (contre Angers) avec une douleur au tendon d'Achille, c'est une chose qui a échappé un peu à tout le monde. C'est suite à un coup qu'il a pris en première mi-temps. C'est vrai qu'il a été en difficulté. Pas sur l'aspect physique, mais sur la douleur. Il a fait des soins hier (dimanche), une IRM aujourd'hui (lundi), et il n'a rien, sauf la douleur du coup. On reste sur l'objectif qu'on a établi pour lui, ça reste encore possible. Ce n'est pas un vrai neuf, comme (Moussa) Dembélé. Ce n'est pas un frappeur de penalty, comme vous avez pu le voir, ce qui peut donner des statistiques à un buteur. Je le trouve bien. S'il passe les trois ou quatre prochains matchs sans marquer, et qu'on gagne les quatre, ça sera bien aussi."



Dario Benedetto, qui a mis 7 buts en L1, n'a marqué que 3 fois sur ces 15 derniers matchs de championnat. Son dernier but date de la réception de Nîmes (3-1) au Vélodrome, le 21 décembre 2019.