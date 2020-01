Bouchet voit un départ de Villas-Boas

Dans France Football, Christophe Bouchet, ancien dirigeant de Marseille, croit savoir que le Portugais ne restera pas longtemps à l'OM.





"Il a posé les bases de son départ : 'On me donne un effectif insuffisant, on fragilise ma relation avec Zubizarreta, mais j'ai de bons résultats...' Il est déjà dans son prochain contrat, ailleurs. C'est fait de façon astucieuse. Quand on commencera à évoquer son départ, les journalistes ressortiront ses propos."



On n'est moins certain d'un départ du Portugais que Christophe Bouchet : André Villas-Boas a assurément mis la pression à ses dirigeants à propos de la venue de Paul Aldrige, mais s'il accroche la Ligue des Champions et garde une bonne ossature d'effectif, on ne voit pas pourquoi l'ancien coach du FC Porto ne resterait pas plus longtemps à l'OM.