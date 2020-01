Lopes revient sur la bagarre au Vélodrome en 2018

Le gardien de Lyon, Anthony Lopes, est revenu dans l'émission du journaliste Mohamed Bouhafsi, "Comme jamais", sur RMC, sur cet épisode.





"Je pense que c'est un regret, mais ça a été fait. Je ne peux que l'assumer. J'ai fait une énorme connerie, surtout que ce jour-là, j'avais le brassard autour du bras, c'était à moi de montrer l'exemple, surtout à des moments où c'est un peu chaud. Il fallait essayer d'apaiser tout le monde. Je l'ai fait au début, et à un moment donné, j'ai pris un coup mal placé, que j'ai rendu. Et la seule chose qu'on a vue, c'est mon gant qui était bien fluo. Ça a été très difficile à vivre pour moi."



Sans surprise, le Portugais se dédouane en disant qu'il a répondu à une attaque. On notera tout de même qu'il est un habitué des embrouilles sur le terrain : à Bastia, la même saison, une bagarre était notamment partie de lui, et de sa provocation envers le public puis un membre de l'encadrement du club corse...