Benedetto inquiète Dugarry

Récemment, l'Argentin a dit dans une interview ne pas regarder de matchs de foot. Cela a suffit à provoquer le courroux de Christophe Dugarry, sur RMC.





"Il te dit qu'il n'a jamais regardé de foot, c'est hallucinant. Moi je ne trouve pas ça normal, encore plus pour un footballeur argentin. En plus ça le fait rire, qu'il débarque en Europe à 29 ans, c'est qu'il y a peut-être un problème. Sincèrement, ce n'est vraiment pas normal et c'est inquiétant."



On s'étonnera toujours de la capacité de Christophe Dugarry de s'indigner sur tous les sujets, même les plus insignifiants.