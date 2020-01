CdF : une manifestation dans les gradins ?

Les avocats de Marseille pourraient se faire entendre, demain soir, au Stade Vélodrome.





Selon La Provence, ces derniers auraient l'intention de manifester en robe d'avocat dans les gradins du stade, contre la réforme des retraites. Cette action devrait donner une "tribune exceptionnelle et une visibilité nationale au mouvement", selon le barreau de Marseille.



OM-Strasbourg, 8es de finale de la Coupe de France, débutera à 21h05 et sera diffusé sur France 3 et Eurosport 2.