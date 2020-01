Mandanda défend Benedetto

Ces dernières semaines, le buteur argentin est pointé du doigt pour son manque d'efficacité devant le but adverse.





Présent devant la presse, hier, le capitaine de l'OM a pris sa défense : "Pour un attaquant, c'est important de marquer, mais Dario (Benedetto) a un gros caractère. C'est quelqu'un qui pense à l'équipe. Quand on gagne, même s'il ne marque pas, il est vraiment très content. Après c'est sûr qu'il préfère marquer, mais par rapport à son état d'esprit, je ne le sens pas du tout affecté par cette situation. Il sait les attentes qu'il y autour de lui, et il fait le maximum pour répondre présent. Il nous apporte énormément dans le jeu, et c'est sûr qu'aujourd'hui, s'il pouvait mettre ce petit but, ce serait bien pour lui, pour la confiance et pour nous. Mais je ne le sens pas du tout affecté, et le groupe non plus."



Cette saison, Dario Benedetto a marqué 7 fois en 20 matchs de L1, ce qui est un ratio intéressant pour les six premiers mois d'un joueur de 29 ans en Europe.