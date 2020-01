CdF : une petite affluence contre Strasbourg ?

Les supporters ne devraient pas se bousculer à l'intérieur du Stade Vélodrome, demain soir.





Pour les 8es de finale de la Coupe de France, l'OM affronte Strasbourg, le 8e de L1. Malgré des tarifs réduits, peu de places sont parties, et il devrait y avoir entre 20 000 et 25 000 spectateurs dans le Stade Vélodrome demain soir.



Le match débutera à 21h05, et sera diffusé sur France 3 et Eurosport 2.